Ümit Milli Futbol Takımımız'ın Euro 2023 elemeleri fikstüründe değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın 8 Haziran'da deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşma 12 Ekim'e alındı.

Bu değişikliğin ardından Ümit Milli Takım, eleme grubundaki ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.

Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki maç programı şöyle:

- 3 Eylül 2021: Türkiye-Belçika

- 7 Eylül 2021: Türkiye-İskoçya

- 12 Ekim 2021: Kazakistan-Türkiye

- 12 Kasım 2021: Belçika-Türkiye

- 16 Kasım 2021: Türkiye-Danimarka

- 25 Mart 2022: İskoçya-Türkiye

- 10 Haziran 2022: Türkiye-Kazakistan

- 14 Haziran 2022: Danimarka-Türkiye

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