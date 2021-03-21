Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarının hazırlıklarına yarın başlayacak

Ay-yıldızlı takım, 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü de Alanya'da Sırbistan ile karşılaşacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ümit milli takım, İstanbul'da toplanacak ve ilk çalışmasını yarın yapacak.



Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takımın aday kadrosunu şu oyuncular bulunuyor:



Kaleciler: Berke Özer (Westerlo), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)



Defans: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Cemali Sertel, Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Erdoğan Kaya (Turgutluspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)



Orta saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdmanyurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)



Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Enis Destan (Altınordu), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Ali Akman.

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