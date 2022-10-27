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Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu! 3 gün önce ayrılmıştı...

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#Ümit Karan#Spor Toto 2. Lig#GMG Kastamonuspor
Ümit Karanın yeni takımı belli oldu 3 gün önce ayrılmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 17:43

3 gün önce Anagold 24 Erzincanspor'dan ayrılan Ümit Karan, 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor'un yeni teknik direktörü oldu.

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Türkiye Kupası'ndan Galatasaray'a 7-0 yenilerek elenen GMG Kastamonuspor'da teknik direktör Metin Akpunar ile yollar ayrılmıştı. 2. Lig -Beyaz Grup ekibi, teknik direktörlük görevine Ümit Karan'ın getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Ümit Karan ile anlaşma sağlamıştır.
GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan’a ‘camiamıza hoş geldin’ diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

3 GÜN ÖNCE GÖNDERİLMİŞTİ

Sezona 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'da başlayan Ümit Karan, son 5 maçta galibiyet alamayınca takımla yollarını ayırmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümit Karan#Spor Toto 2. Lig#GMG Kastamonuspor

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