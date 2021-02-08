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GeriFutbol Ümit Karan yönetimindeki Menemenspor yeniden düşme hattına geriledi!
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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

Ümit Karan yönetimindeki Menemenspor yeniden düşme hattına geriledi!

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Ümit Karan yönetimindeki Menemenspor yeniden düşme hattına geriledi!
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TFF 1’inci Lig’de deplasmanda Tuzlaspor’a 2-0 yenilerek 19 puanda kalan Menemenspor, averajla yeniden düşme hattına gerilemenin moral bozukluğunu yaşıyor.

Son 10 maçında sadece 1 kez, Altınordu karşısında galip gelen sarı-lacivertliler, bu periyotta 5 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak 23 puan kaybetti.

Ara transfer döneminde 15 futbolcu alıp, 6 isimle yollarını ayıran İzmir temsilcisi kadroda istikrarı yakalayamadı.

Teknik Direktör Ümit Karan yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet gören Menemenspor bu periyotta kalesinde 11 gol görürken, sadece Altınordu kalesine 4 gol bıraktı.

Menemenspor'un Ümit Karan sonrası transfer ettiği isimler şu şekilde...

- Fatih Demirlek (Turgutluspor)
- Emre Selen (Yeni Malatyaspor)
- Batuhan Şen (Galatasaray)
- Abdulkadir Öksüz (Yomraspor)
- Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)
- Mahamadou Ba (BB Erzurumspor)
- Hamza Ok (Adana Demirspor)
- Berkay Samancı (Niğde Anadolu FK)
- Kazım Yakmaz (Alanyaspor)
- Mamadou Traore (Stade Malien)
- Berke Avaz (Beşiktaş)
- Omar Mohamed (Greenville)
- Simon Zenke (Schiltigheim)
- İsmail Haktan Odabaşı (Tuzlaspor)
- Okan Yılmaz (SKU Amstetten)

 

Ümit Karan yönetimindeki Menemenspor yeniden düşme hattına geriledi

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