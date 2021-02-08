Ümit Karan yönetimindeki Menemenspor yeniden düşme hattına geriledi!
TFF 1’inci Lig’de deplasmanda Tuzlaspor’a 2-0 yenilerek 19 puanda kalan Menemenspor, averajla yeniden düşme hattına gerilemenin moral bozukluğunu yaşıyor.
Son 10 maçında sadece 1 kez, Altınordu karşısında galip gelen sarı-lacivertliler, bu periyotta 5 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak 23 puan kaybetti.
Ara transfer döneminde 15 futbolcu alıp, 6 isimle yollarını ayıran İzmir temsilcisi kadroda istikrarı yakalayamadı.
Teknik Direktör Ümit Karan yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet gören Menemenspor bu periyotta kalesinde 11 gol görürken, sadece Altınordu kalesine 4 gol bıraktı.
Menemenspor'un Ümit Karan sonrası transfer ettiği isimler şu şekilde...
- Fatih Demirlek (Turgutluspor)
- Emre Selen (Yeni Malatyaspor)
- Batuhan Şen (Galatasaray)
- Abdulkadir Öksüz (Yomraspor)
- Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)
- Mahamadou Ba (BB Erzurumspor)
- Hamza Ok (Adana Demirspor)
- Berkay Samancı (Niğde Anadolu FK)
- Kazım Yakmaz (Alanyaspor)
- Mamadou Traore (Stade Malien)
- Berke Avaz (Beşiktaş)
- Omar Mohamed (Greenville)
- Simon Zenke (Schiltigheim)
- İsmail Haktan Odabaşı (Tuzlaspor)
- Okan Yılmaz (SKU Amstetten)
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle