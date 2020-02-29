Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Erdener: Tokyo Olimpiyatları yapılacak

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansta Erdener, spor yöneticiliğinde kariyer planlaması, sporun değeri ve hayatımızdaki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak davetlilere önemli mesajlar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, üniversite öğrencileri ve sporcuların izleyici olarak yer aldığı konferans öncesinde İzmir'de bu yıl ilk kez düzenlenecek Maraton İzmir sunumu gerçekleştirildi.

Uğur Erdener, konferansta kendisine yöneltilen, "Koronavirüs olimpiyatları etkileyecek mi?" sorusunu, "Herkes bu konuyla ilgili bir şeyler söylüyor.

Ertelenebileceğini söyleyenler var. Şu an itibarıyla 2020 Olimpiyatları Tokyo'da 24 Temmuz'da başlayacak. Süreç takip ediliyor. Bu salgın sonsuza dek sürmeyecek. Geçmişteki tüm salgınlar gibi düşecektir. Bu daha çok kış virüsüyle oluşan bir enfeksiyon. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda koronavirüs nedeniyle erteleme söz konusu değil" şeklinde yanıtladı.

Türkiye'nin olimpiyat adaylığı konusunda 2030'a bakması gerektiğini ve bunun için ise çok iyi çalışması gerektiğinin altını çizen Erdener, "Türkiye'nin en yakın olduğu olimpiyat, İstanbul'un 2020 adaylığıydı. İstanbul çok üst düzey bir ekiple, çok iyi planlanmış çalışma yaptı. Türkiye'nin o gün içinde bulunduğu jeopolitik durum nedeniyle son anda şartlar İstanbul'un aleyhine döndü. İstanbul konuyu ciddi bir aşamaya getirmişti" diye konuştu.

"DOPİNGLE MÜCADELEDE SAVAŞIYORUZ"

Dünyadaki tüm spor organizasyonlarında doping ile tüm federasyonların mücadele ettiğini belirten Prof. Dr. Uğur Erdener, "Doping ile ilgili her gün yenilikler yapılıyor ve üst düzey teknikler geliştiriliyor. 2008 Pekin ile 2012 Londra Olimpiyatları arasında alınan numunelerde tekrar test yapıldı ve iki organizasyon arasında yüzde 10 oranında dopingli sporcu çıktı, madalyaları geri alındı. Doping ile mücadelede 44 ülke büyük mücadele ediyor. Türkiye'de 2011 yılına kadar ciddi sıkıntılar vardı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki anlaşmalar sayesinde dopingin önünde dimdik bir şekilde duruyoruz. Sporcular sürekli izleniyor. Yarışma içi ve dışında periyodik numuneler alınıyor" yorumu yaptı.

23 YIL FEDERASYON BAŞKANLIĞI

Spor yöneticiliğine okçuluk il temsilciliği ile başladığını belirten Erdener, yaşamından kesitler verdiği konuşmasını şu şekilde noktaladı:

"23 yıl boyunca okçuluk federasyonu başkanlığı yaptım. Bu dönem içerisinde okçuluk branşı, yok denecek bir düzeydeydi. Buna konsantre oldum ve ilk olarak ünlü İtalyan Antrenör Mario Codispoti'yi göreve getirdik. Okçuluk branşını yeniden düzenleyerek büyük aşama kaydettirdik. Bu süreç içerisinde Dünya ve Avrupa şampiyonları, olimpiyat sporcuları çıkardık. Sürekliliğin olduğu yerde her zaman başarıda ortaya çıkıyor. Uluslararası organizasyonlarda başarı, uzun soluklu mücadeleye bağlıdır. Türk pasaportuyla sporcu olarak başarılı olamazsın söylemi yanlış. Uluslararası sporda kimse sizi elinizden tutup bir yere getirmez. Türk pasaportuyla önce siz ne yaptınız, ne kadar hizmet ettiniz onu bir sorgulamalısınız."