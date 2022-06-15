Uluslar Ligi’nde İtalya ve İngiltere dağıldı

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UEFA Uluslar Ligi’nde 4’üncü hafta, 4 grupta oynanan 12 karşılaşma ile sona erdi.



UEFA Uluslar A, B, C ve D Ligi’nde 4’üncü hafta, oynanan 12 karşılaşma ile tamamlandı. Günün dikkat çeken karşılaşmasında A Ligi 3’üncü Grup’ta Almanya sahasında İtalya’yı 5-2 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Macaristan, deplasmanda İngiltere’yi 4-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Uluslar Ligi’nde oynanan 12 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde:



- A Ligi 3’üncü Grup



Almanya - İtalya: 5-2



İngiltere - Macaristan: 0-4



- A Ligi 4’üncü Grup



Hollanda - Galler: 3-2



Polonya - Belçika: 0-1



- B Ligi 1’inci Grup



Ukrayna - İrlanda Cumhuriyeti: 1-1



Ermenistan - İskoçya: 1-4



- B Ligi 3’üncü Grup



Bosna-Hersek - Finlandiya: 3-2



Romanya - Karadağ: 0-3



- C Ligi 1’inci Grup



Lüksemburg - Faroe Adaları: 2-2



Türkiye - Litvanya: 2-0



- D Ligi 1’inci Grup



Liechtenstein - Letonya: 0-2



Moldova - Andorra: 2-1