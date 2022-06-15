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Uluslar Ligi’nde İtalya ve İngiltere dağıldı

#Uluslar Ligi#İtalya#İngiltere
Uluslar Ligi’nde İtalya ve İngiltere dağıldı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, İtalya'yı 5-2 ile bozguna uğratırken Macaristan ise deplasmanda İngiltere'yi 4-0'la dağıttı.

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UEFA Uluslar Ligi’nde 4’üncü hafta, 4 grupta oynanan 12 karşılaşma ile sona erdi.

UEFA Uluslar A, B, C ve D Ligi’nde 4’üncü hafta, oynanan 12 karşılaşma ile tamamlandı. Günün dikkat çeken karşılaşmasında A Ligi 3’üncü Grup’ta Almanya sahasında İtalya’yı 5-2 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Macaristan, deplasmanda İngiltere’yi 4-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

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Uluslar Ligi’nde oynanan 12 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde:

- A Ligi 3’üncü Grup

Almanya - İtalya: 5-2

İngiltere - Macaristan: 0-4

- A Ligi 4’üncü Grup

Hollanda - Galler: 3-2

Polonya - Belçika: 0-1

- B Ligi 1’inci Grup

Ukrayna - İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

Ermenistan - İskoçya: 1-4

- B Ligi 3’üncü Grup

Bosna-Hersek - Finlandiya: 3-2

Romanya - Karadağ: 0-3

- C Ligi 1’inci Grup

Lüksemburg - Faroe Adaları: 2-2

Türkiye - Litvanya: 2-0

- D Ligi 1’inci Grup

Liechtenstein - Letonya: 0-2

Moldova - Andorra: 2-1

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#Uluslar Ligi#İtalya#İngiltere

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