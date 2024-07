Uludağ'da 'Ultra Trail' heyecanı doruklarda yaşandı

Haberin Devamı

Uludağ Premium, bu yıl da sporculara klasik müzik eşliğinde koşma keyfini yaşattı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ'ın eşsiz doğasının içinde koşuculara, parkurların farklı noktalarında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının klasik müzik performansları eşlik etti.

Uludağ Premium ana sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik doğa harikası parkurlarda gerçekleşen etkinlik, katılımcılara farklı etaplarda koşma fırsatı sundu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 7. kez yapılan koşu, 200'ü yabancı olmak üzere 2 bin 650'yi geçkin yerli ve yabancı vatandaşı ağırladı. Durmadan koşulan 100 ve 66 kilometrelik uzun parkurlar maratonu, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi yerlerden geçerek koşuculara benzersiz bir doğa deneyimi sundu.

'Hareket hayatımızın bir parçası olması lazım' diyen Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 15 yıldan beri dünyada trend olan Ultra Trail patika koşusunu Uludağ'da 7 yıldan beri yapıyoruz. Kaynağımızın olduğu yerde Ultra Trail'de yarışı yapanlar ile tanıştık. 5 yıldan beridir onlarla beraberiz. İnanılmaz keyifli bir koşu. Hareket hayatımızın bir parçası olması lazım. Ultra Trail'de özelik şu, 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometre koşuyorlar. Ben 6 kilometre yürüyorum. Profesyonel bir sporcu olmanıza gerek yok. Doğada inanılmaz bir tecrübe ile baş başasınız. Bugün yedinci yaşında olan UPUT, 165'i yabancı olmak üzere 2650 yarışmacımız katıldı. Önümüzde ki sene uluslararası olursak hedefimiz 10 bin yarışmacıya sahip olmak. Burası artık festival havasında geçiyor. Sadece spor değil öğleden sonra konserler keyifli sohbetler çok hoş bir alan. Herkes sporcu herkes yürüyor, koşuyor güzel sürprizlerimiz var. 6 kilometre ve 16 kilometre yürürken karşınıza senfoni orkestrası çıkabiliyor. Bizde Türkiye'de iyi bir organizasyon yapan bir şirket olarak burada farklılıklar oluşturduk. Uludağ Premium Ultra Trail, 7 yılda inanılmaz bir yere geldi ve çok keyifliyiz. Uludağ'ın farklı hava durumları var. Dün birden bire hava karardı dolu ve yağmur yağdı. Bugün ise pırıl pırıl bir hava var. İnsanlar çok keyifli bir yürüyüş yapacaklar. Bütün gün festival havası ile devam eden bu sporu 100 kilometre koşusunda herhalde arkadaşlar sabaha karşı tamamlayacaklar ve 100 kilometre gibi 66 kilometre gibi uzun koşuların sonucunu hakemler bitişe gelmeden önce haber veriyorlar ve sporcular onları buraya karşılamaya geliyor. İnanılmaz bir karşılama oluyor. Ritüel dünyada aynı çıkarken starta gelince çanlar çalınıyor."

Spor ve sanata Uludağ içecek ailesi olarak her zaman destek vereceklerini ifade eden Kızıl, "Dünyadda ve Fransa'da Mont-Blanc başlamış bu iş. Biz de Uludağ olarak Türkiye'nin hoş bir dağıyız. En keyifli dağıyız. Uludağ'da inanılmaz güzel bir organizasyonla UPUT yapmakta inanılmaz keyif alıyoruz. Her sene biter bitmez ne zaman acaba seneye gelecek diye planlayarak işler yapıyoruz, 2 bin 650 yarışmacı düşünebiliyor musunuz? O kadar keyifli ki herkesin yaptığı paylaşımlar. Biz Uludağ içecek ailesi olarak dünyada ve Türkiye'de ne kadar tanınırsa biz de bunun bir parçası olduğumuz için mutlu oluruz. İşimiz bu işi çok daha fazla duyurmak. Uludağ içecek ailesi olarak uzun dönemli ve kalıcı sponsorluklara destek veriyoruz. Sanat, kültür ve sporda varız. 15 yıldan beri Filarmoni Derneği ana sponsoruyuz. 7 yıldan beri UPUT yapıyoruz. 4 sene Frutti Extra Bursaspor ile inanılmaz bir dönem yaşadık. EuroCup'ta final oynadık. Türkiye seyretti, onun için uzun dönemli projeler çok keyif veriyor, UPUT projelerden bir tanesi. Arkaya bakarsanız bir tane Murat 131 araç var. Efsaneler yarışıyor da yarışıyor. Uzun dönemli Türkiye'nin sporuna sanatına destek olacak ve Bursa'yı da unutmadan projelerde yer alacağız. Spor ve sanatın her zaman hayatımızda olması lazım. Bizde marka olarak bunlara destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

