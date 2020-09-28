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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

ULEB Avrupa Kupası'nda yeni sezon yarın başlıyor!

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ULEB Avrupa Kupası'nda yeni sezon yarın başlıyor!
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Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2020-21 sezonu yarın başlayacak.

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonun normal sezonu, 29 Eylül-16 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Turnuvada yer alan Türk takımlarından Bahçeşehir Koleji, A Grubu, Frutti Extra Bursaspor ise D Grubu'nda mücadele edecek.

Altışarlı 4 grupta yapılacak 10'ar maç sonunda ilk 4'e giren ekipler, son 16 gruplarına kalacak. Dörderli 4 gruptaki 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2'de yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final, yarı final ve final eşleşmeleri, 3 maç kazanan takımın galip olacağı seriler halinde yapılacak.

ULEB Avrupa Kupası'na katılan Türk takımlarının ilk hafta programı şöyle:

Yarın:
20.00 Frutti Extra Bursaspor - Dolomiti Energia (İtalya)

30 Eylül Çarşamba:
19.00 Bahçeşehir Koleji - JL Bourg (Fransa)

 

ULEB Avrupa Kupasında yeni sezon yarın başlıyor

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