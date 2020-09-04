Uğurcan Çakır'dan Macaristan itirafı: 'Daha hazırdı'

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'İstediğimiz gibi başlayamadık'

Maça kötü başladıklarını vurgulayan Uğurcan, "Aslında maça istediğimiz gibi başlayamadık. Macarlar bizden daha güçlüydü, ikili mücadelelerde ayakta kaldılar." dedi.

'Bizden daha hazırlardı'

Uğurcan Çakır sözlerini, "Bizden daha hazırlardı. Liglerimiz geç bitti, geç toplandık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık." ifadeleriyle tamamladı.

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