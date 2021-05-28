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Futbol
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Uğur Uçar, Başakşehir’le sözleşme yeniledi! 1 yıl daha...

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Uğur Uçar, Başakşehir’le sözleşme yeniledi! 1 yıl daha...

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, tecrübeli oyuncu Uğur Uçar’ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Medipol Başakşehir, 34 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Uçar’ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli futbolcularımızdan Uğur Uçar ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından ilk transferimiz olan ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda yer alan Uğur Uçar ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz" denildi.

Uğur Uçar, bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 13 maça çıktı.

Uğur Uçar, Başakşehir’le sözleşme yeniledi 1 yıl daha...

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