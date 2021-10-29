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Ufuk Sarıca: Pınar Karşıyaka’da hedef bitmez!

#Pınar Karşıyaka#Ufuk Sarıca#Basketbol
Ufuk Sarıca: Pınar Karşıyaka’da hedef bitmez

ING Basketbol Süper Ligi’nde büyük oranda yenilediği kadrosuyla 5 maçta yalnız son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes’e deplasmanda tek sayı farkla yenilip 4 galibiyetle liderlik koltuğunda oturan, geçen sezon final oynayarak kupayı kıl payı kaçırdığı FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de yine zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka’da Antrenör Ufuk Sarıca, kendileri için hedeflerin bitmeyeceğini söyledi. Kariyerinde daha önce 2012-2016 yılları arasında Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 28 sene sonra Süper Lig şampiyonluğu kazandırıp, tarihinde ilk kez Avrupa’da finale ve Euroleague’e taşıdığı Karşıyaka’yı 3 yıldır yine zirvelere ortak, finallere abone yapan Ufuk Sarıca, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalar yaptı. Avrupa’da 2020 yılında şampiyonluğa giderken pandemiye takılan, geçen sezon da Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Kaf-Kaf’ta Sarıca, yine hedefsiz olmayacaklarını söyledi.

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Son 3 yıldaki başarının sistemin getirisi olduğunu belirten Sarıca, "Bizim daha önce de 2012-2016 arasında başlangıç, gelişim, üzerine koyarak ilerleyiş ve daha büyük başarılara giden bir sistemimiz vardı. Kulüp 4 sene sonunda ilk kez Euroleague’e gitmişti. Açıkçası biz yine aynı sistemle başarıları elde etmeye devam edebildik. Sürdürülebilir başarı çok önemli. Esasında söylememiz gereken bu. Çünkü sporda günlük veya 3-5 maçlık, 3-4 aylık periyotlarda çıkışlar olabiliyor ama bizim bu sene 3’üncü senemiz ve 3 senedir hem Süper Lig’de hep ilk 3’ün içinde olan bir takım var, hep yukarıları paylaşan bir takım var hem de Avrupa’da oynadığı her kupada başarılı olan bir takım var. Avrupa’da pandemiden dolayı yarıda kalan sezonda biz kupaya çok yakındık. Geçen sene finalimiz var. Pek de favori gösterilmediğimiz bir dönemde final oynadık. Bu sene de kupaya iyi başlangıcımız var. Sonuçta söylemek istediğim sürdürülebilir başarıyı, devamlılığı sağlayabilmek önemli, biz de bunu sağladık" diye konuştu.

"BASKETBOLDA MARKA VE TERCİH EDİLEN KULÜP OLDUK"

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Bu sene fazla sayıda oyuncularının değiştiğini hatırlatan Ufuk Sarıca, "Ancak temel şeyleri oturtup sezona iyi bir başlangıç yaptık ve bunun da devamında elimizden geleni yapacağız. Bizim bir marka oluşumuz, sürdürülebilir başarı hedeflememiz, oralarda oluşumuz oyuncular için bir tercih sebebi oldu. Aynı zamanda oyuncuların bize olan güveni, inancı, karşılıklı ilişkiler de önemli bir faktör. Geçmiş döneme baktığınız vakit buradan bir çok oyuncuyu daha büyük imkanlarla başka kulüplere ithal ettik. Onlar burada bir aşama kaydedip daha yukarıya çıkabileceklerini görüyorlar. Bu inançtan dolayı tercih sebebi oluyoruz. Burada biz de kendi imkanlarımızla kadro yapısını korumaya yönelik önlemler almaya çalışıyoruz ama bazen tabi kendi bütçemizin dışına çıkamıyoruz, oralara ulaşamıyoruz ve ayrılık kaçınılmaz oluyor" şeklinde konuştu.

"SEZONA İYİ BAŞLADIK AMA HENÜZ MARATONUN BAŞINDAYIZ"

Başarı çıtasını Ufuk Sarıca yönetiminde her sezon yükselten Pınar Karşıyaka, geçen sezonki finalin ardından FIBA Şampiyonlar Ligi’nde bu yıl oluşturduğu kadroyla favori gösterilirken Sarıca, favoriler arasında olmalarının takım üzerinde bir baskı unsuru olmaması gerektiğini söyledi. Ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini vurgulayan Sarıca, "Hedef olmadan Karşıyaka’nın başında olmadım. Her zaman şampiyonluklar, finaller, kupalara talip olduk, oralara oynadık. Sezona çok iyi başladık ama henüz maratonun çok başlarındayız. Takımın üzerinde bunu baştan bir baskı unsuru gibi oluşturmamamız gerekiyor" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Beraber oynayan, beraber kazanan, yolda büyüyen bir takım olmalıyız. Sezon içinde topun yanlış paylaşıldığı, oyuncuların günlerinde olmadığı maçlar denk gelebiliyor. Bu sezonun neresinde denk gelir bilinmez. Avrupa’da öncelikli hedefimiz 2 grup aşamasını geçmek olmalı. Bu sene değişen formatla grup liderleri direkt son 16’ya kalıyor. Diğer 2 takım çapraz eşleşiyor. Grup aşamalarını geçersek ardından çeyrek finali geçmeyi ve Final Four aşamalarını hedefleriz. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Evet iyi bir takımız ancak bizimle beraber Avrupa’da ciddi takımlar var, 4-5 tane şampiyonluk adayı var" ifadelerini kullandı.

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"TARAFTARIMIZ EN BÜYÜK AVANTAJ"

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka’da Ufuk Sarıca, koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl ayrı kaldıkları taraftarlarının bu sezon salonlara dönmesinin en büyük avantajları olduğunu dile getirdi. Geçen sezon takım olarak pandemi etkisini ağır yaşadıklarını hatırlatan Sarıca, "Ligde geçen sezon da çok iyi bir çıkışımız vardı ama koronavirüs pandemisiyle ilgili yaşadığımız sıkıntılar, sakatlıklar sonrası sezon sonunda yürüyecek hali kalmayan 3-4 oyuncumuz vardı ki 2 tanesi lig biter bitmez ameliyat olmak zorunda kaldı. Önemli olan ligde normal sezonu bitirebileceğimiz kadar yukarda bitirebilmek. Bilindiği gibi ilk 4 sıra içerisindeki takımlar Play-Off’ta saha avantajını elde ediyor" dedi.

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"Saha avantajını alırsak bu sezon taraftarımızın da salonlara dönüşüyle Play-Off’ta önemli bir avantaj elde ederiz" diyen Ufuk Sarıca, "Karşıyaka’nın her zaman en büyük itici gücü, en büyük kozu taraftarı. Onları çok özlemiştik. Bu sene hedeflere yine onların desteğiyle beraber yürüyeceğiz. İlk 4’ün olabileceğimiz en tepesinde olmak istiyoruz. Çok uzun bir maratonun içindeyiz. Çok iddialı takımlar var. Baktığımız zaman Anadolu Efes’e deplasmanda şanssız bir şekilde 1 sayı farkla yenildiğimiz maçın dışında mağlubiyetimiz yok. Kalan haftalarda yine son topa kadar savaşan bir takım olacağız" şeklinde konuştu.

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"ZAMANLAMA ÇOK ŞAŞIRTICI"

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda sezona 2 galibiyetle başladıktan sonra evinde Baxi Manresa’ya son anlarda mağlup olan Pınar Karşıyaka’da bu randevudan önce FIBA’dan geçen sezon Rusya’daki 8’li finaller nedeniyle gecikmeli olarak 2 maç ceza alan Ufuk Sarıca, cezanın zamanlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Grupta iki iddialı takımın liderlik mücadelesinde gecikmeli olarak açıklanan ceza nedeniyle parkede takımının başında olamayan, İspanyol temsilcisiyle 9 Kasım’da oynanacak maçta da benchte yer alamayacak Sarıca, "Zamanlama olarak çok şaşırtıcı ve manidar bir ceza. Ceza haziran ayında kesilmiş ama bize tam da Manresa’yla grubun 2 iddialı takımının liderlik mücadelesinde oynayacağımız 2 maç öncesi tebliğ edildi. Savunma hakkımızı, itiraz hakkımızı elimizden aldılar. Değişen statüyle liderlerin direkt son 16’ya çıktığı ligde böyle önemli bir dönemde, böyle bir cezayı kabul edemiyorum. Açıkçası şaşırmış ve üzülmüş durumdayım" açıklamasını yaptı.

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#Pınar Karşıyaka#Ufuk Sarıca#Basketbol

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