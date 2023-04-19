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UEFA'nın İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirmeyi planladığı iddiası

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#Şampiyonlar Ligi#UEFA#İstanbul
UEFAnın İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirmeyi planladığı iddiası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

2020 ve 2021’deki finalleri Covid gerekçesiyle İstanbul’dan alan UEFA’nın bu seferki bahanesi 14 Mayıs’taki seçim. Independent’in haberinde, “Seçim nedeniyle Türkiye’de huzursuz bir ortam var. Kim kazanırsa kazansın, uzmanlara göre bu huzursuz ortam devam edebilir. Eğer böyle bir şey olursa, UEFA maçın oynanacağı yeri değiştirebilir. Son üç sezonda final yerlerini değiştiren UEFA, bunu yapmaya artık çok daha hazır durumda” iddiasında bulunuldu.

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İstanbul, 10 Haziran’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini beklerken, İngiliz medya kuruluşu Independent’ten, “Yok artık, bu kadarına da pes!” dedirten bir iddia geldi...

Independent, Devler Ligi finalinin son üç yıldaki şampiyonluk maçlarının oynanacağı şehirleri sonradan değiştiren UEFA’nın, İstanbul’da yapılması gereken 2023 finalinin de yerini değiştirmeyi düşündüğünü öne sürdü.

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SON DERECE TUHAF BiR GEREKÇE 

2020 ve 2021’deki İstanbul finallerini Covid-19, 2022’deki St.Petersburg finalini de Rusya-Ukrayna savaşını bahane ederek başka şehirlere alan UEFA’nın bu seferki gerekçesi gerçekten tuhaf!..

Independent’in haberinde, UEFA’nın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimden dolayı Türkiye’de çıkabilecek karışıklıklardan endişe ettiğini ifade ederek, “Seçim nedeniyle İstanbul’da ve Türkiye’de huzursuz bir ortam var. Kim kazanırsa kazansın, uzmanlara göre bu huzursuz ortam devam edebilir. Eğer böyle bir şey olursa, UEFA maçın oynanacağı yeri değiştirebilir. Son üç sezonda final yerlerini değiştiren UEFA, bunu yapmaya artık çok daha hazır durumda” ifadeleri kullandı.

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TÜRKiYE’DEN ALINAN FiNALLER PORTEKiZ’E RUSYA’DAKi DE FRANSA’YA VERiLMiŞTi

UEFA, geçtiğimiz 3 yıl Şampiyonlar Ligi final maçlarının şehirlerini sonradan değiştirdi. 2020’de İstanbul’da yapılması gereken Bayern Münih-PSG finali, pandemi sebebiyle Portekiz’in başkenti Lizbon’a alındı. 2021’de iki İngiliz ekibi Chelsea ile Manchester City’nin oynadığı final, Türkiye’nin İngiltere hükümetinin Covid-19 kırmızı listesinde bulunması nedeniyle yine İstanbul’dan alınarak Portekiz’in bir başka şehri Porto’ya verildi. 2022’de Rusya’da St.Petersburg’da oynanması gereken Liverpool-Real Madrid finali de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Fransa’nın başkenti Paris’e alındı.

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#Şampiyonlar Ligi#UEFA#İstanbul

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