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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.05.2021 - 20:11 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e flaş bahis cezası!

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UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e flaş bahis cezası!

UEFA, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlattığı İtalya temsilcisi Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e 50 bin avro para cezası verdi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, geçen ay hakkında disiplin soruşturması başlatılan 39 yaşındaki oyuncunun bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda bağlantısı olduğu gerekçesiyle 50 bin avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İsveçli yıldız oyuncuya, söz konusu bahis şirketiyle bağlantısını kesmesi yönünde direktifte bulunan UEFA, kulübü Milan'a ise gereken önlemleri almadığı için 25 bin avro para cezası verdi.

İsveç basınında yer alan haberlerde, Ibrahimovic'in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı ifade edilmişti. Milan ile sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, dizindeki sakatlık sebebiyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) forma giyemeyecek.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Ibrahimovic, Milan formasıyla 19 lig maçında 15 kez ağları sarsmıştı.

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