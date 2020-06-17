MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA'dan Türkiye'yi ilgilendiren karar! EURO 2021...
GeriFutbol UEFA'dan Türkiye'yi ilgilendiren karar! EURO 2021...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.06.2020 - 17:32,Son Güncelleme:

UEFA'dan Türkiye'yi ilgilendiren karar! EURO 2021...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UEFA'dan Türkiye'yi ilgilendiren karar! EURO 2021...
Abone Olgoogle-news

UEFA, yaptığı toplantıda ertelenen Avrupa Şampiyonası hakkındaki kararını da açıkladı. İşte UEFA'nın 2021 planı...

Corona virüs nedeniyle ertelenen EURO 2020'nin geleceği UEFA toplantısında masaya yatırıldı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2021'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hakkında bilgiler verdi.

Son Dakika | UEFA resmen açıkladı: 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbulda
Son Dakika | UEFA resmen açıkladı: 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
UEFA Avrupa Ligi tarihleri açıklandı Başakşehirin maçı ne zaman
UEFA Avrupa Ligi tarihleri açıklandı! Başakşehir'in maçı ne zaman?

2021'e ertelenen EURO 2020'de maç takvimi ve şehirler aynı kalacak. Turnuva, 2021'de 11 Haziran'da başlayacak, 11 Temmuz'da ise sona erecek. Maç tarihlerinde ise bir değişiklik yapılmadı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2021'de 11 Haziran tarihinde İtalya ile açılış maçında Roma'da karşı karşıya gelecek ve Avrupa Şampiyonası resmen başlamış olacak.

EURO 2020'de Milli Takımımızın maç programı

11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)
16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)
20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle