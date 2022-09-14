UEFA'dan tribünde Türk bayrağı yakılmasına soruşturma!

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Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika ekibi Royal Antwerp ile deplasmanda yaptığı maçta ev sahibi takım taraftarlarının Türk bayrağı yakması hakkında UEFA soruşturma başlattı.



5 Ağustos günü oynanan maçı Başakşehir 3-1 kazanmıştı.

Maçtan sonra Başakşehir, UEFA'ya yaptığı başvuruda; "Bir milletin bayrağını ateşe vermenin, o ülkenin, o kulübün ve taraftarlarının değerlerine karşı son derece uygunsuz bir davranış olduğu apaçık ortadadır. UEFA'dan ev sahibi takım (Royal Antwerp) seyircilerinin söz konusu eylemleri hakkında disiplin soruşturması başlatmasını ve sorumlulara gerekli yaptırımları uygulamasını şiddetle talep ediyoruz." ifadeleri yer almıştı.

UEFA, bu başvuruya cevaben bir müfettiş görevlendirildiği ve soruşturma açıldığını kulübe bildirdi.