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GeriFutbol UEFA'dan Murat Ilgaz'a EURO 2020'de görev!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.06.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Murat Ilgaz'a EURO 2020'de görev!

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UEFA'dan Murat Ilgaz'a EURO 2020'de görev!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'ın İsveç-Slovakya maçında görevlendirildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA gözlemcimiz Murat Ilgaz, İsveç ile Slovakya takımları arasında 18 Haziran Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.” denildi.

UEFAdan Murat Ilgaza EURO 2020de görev

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