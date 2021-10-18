UEFA'dan İngiltere'ye bir maç ceza

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Taksiciler için yeni dönem Dikkat çeken 12 kural detayı...Taksiciler için yeni dönem! Dikkat çeken 12 kural detayı...#Taksi
Cengiz Ünderden Galatasaray açıklaması Daha farklı olabilirdiCengiz Ünder'den Galatasaray açıklaması! "Daha farklı olabilirdi"#Cengiz Ünder
Squid Game izleyen çocuklarda görüldü Ülkelerden peş peşe uyarılar...Squid Game izleyen çocuklarda görüldü! Ülkelerden peş peşe uyarılar...#Squid Game
Kovid-19da son 24 saat: Kritik seviye sürerken... Kocadan peş peşe çağrılarKovid-19'da son 24 saat: Kritik seviye sürerken... Koca'dan peş peşe çağrılar#Koronavirüs
Anne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözlerAnne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözler!#Kayseri
Erdoğandan Angolada İHA mesajı: Dünyada 1 numara haline geleceğizErdoğan'dan Angola'da İHA mesajı: 'Dünyada 1 numara haline geleceğiz'#Ticaret
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna suç duyurusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü SİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Anayasa görüşmelerinde önemli gelişme: Mekanizmalar üzerinde anlaşmaya vardıkAnayasa görüşmelerinde önemli gelişme: 'Mekanizmalar üzerinde anlaşmaya vardık'#Suriye
Sergen Yalçını güldüren soru: Başka iş yapmam lazımSergen Yalçın'ı güldüren soru: Başka iş yapmam lazım!#Beşiktaş
Yarın sona eriyor... Fikirtepede yeni dönem başlıyorYarın sona eriyor... Fikirtepe'de yeni dönem başlıyor! #Fikirtepe
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
1,5 milyar nüfusluk pazara erişim... Alman şirketleri gözünü Türkiyeye çevirdi1,5 milyar nüfusluk pazara erişim... Alman şirketleri gözünü Türkiye'ye çevirdi#Alman Şirketler
İngilizler rakamı duyurdu Selmanın harcayacağı para...İngilizler rakamı duyurdu! Selman'ın harcayacağı para...#Newcastle United
Akılalmaz görüntü... Yüzlerce kişi çırılçıplak poz verdiAkılalmaz görüntü... Yüzlerce kişi çırılçıplak poz verdi!#Spencer Tunick
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

UEFA'dan İngiltere'ye bir maç ceza

#UEFA#İngiltere#Premier Lig
UEFAdan İngiltereye bir maç ceza

UEFA, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanan EURO 2020 final maçında taraftarlarının stat içinde ve dışında neden olduğu olaylarla ilgili İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Haberin Devamı

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İngiltere Milli Futbol Takımı'nın evinde yapacağı iki UEFA maçını kapalı kapılar ardında oynamasına, ikinci maçın mevcut karar tarihinden itibaren 2 yıllık bir deneme süresi için askıya alınmasına karar verildi.

Ayrıca, İngiltere Futbol Federasyonuna stat içinde ve çevresinde düzen ve disiplin eksikliği, oyun alanını işgal, nesne fırlatma ve milli marşlar sırasındaki rahatsızlıklar nedeniyle 100 bin avro para cezası verildi.

İtalya'nın kazandığı EURO 2020'nin final mücadelesine biletsiz girmek isteyen İngiliz taraftarlar, polis ve stat görevlileriyle çatışmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA#İngiltere#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!