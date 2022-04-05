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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

#UEFA Konferans Ligi#Halil Umut Meler#Feyenoord Slavia Prag
UEFAdan Halil Umut Melere görev

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finali’nde oynanacak Feyenoord - Slavia Prag maçına Halil Umut Meler atandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Hollanda'nın Feyenoord ile Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımları arasında 7 Nisan 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final müsabakasını yönetecek. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak” ifadelerine yer verildi.

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#UEFA Konferans Ligi#Halil Umut Meler#Feyenoord Slavia Prag

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