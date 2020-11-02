UEFA'dan gözlemci atamaları! Murat Ilgaz ve Deniz Dilan Gökçek İşcan...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ilgaz'ın hakem gözlemcisi olarak görev üstleneceği mücadele, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

UEFA Gözlemcisi Deniz Dilan Gökçek İşcan da Rusya'nın CSKA ile Estonya'nın Flora takımları arasında 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görev alacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

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