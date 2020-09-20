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DHA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev! Şampiyonlar Ligi'ndeki...

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UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev! Şampiyonlar Ligi'ndeki...
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FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Çekya’nın Slavia Prag ile Danimarka’nın FC Midtjylland takımları arasında 22 Eylül 2020 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off birinci müsabakasını yönetecek.

Çekya’nın Prag şehrindeki Eden Arena Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

 

UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev Şampiyonlar Ligindeki...

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