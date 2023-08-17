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UEFA, yılın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

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#UEFA#Yılın Oyuncusu#Yılın Teknik Direktörü
UEFA, yılın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 18:15

UEFA, 2022-2023 sezonu için yılın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı. En iyi futbolcu ödülünde Lionel Messi, Kevin De Bruyne ve Erling Haaland; en iyi teknik direktör ödülünde ise Pep Guardiola, Simone Inzaghi ve Luciano Spaletti yarışacak.

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Geride kalan sezon için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adayları UEFA tarafından duyuruldu. Yılın oyuncusu ödülü için PSG’den, Inter Miami’ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, sezonu Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Lig şampiyonluklarıyla tamamlayan Manchester City’nin başarılı futbolcuları Kevin De Bruyne ve Erling Haaland yarışacak.

Yılın teknik direktörü adayları arasında da Manchester City’nin tecürbeli çalıştırıcısı Pep Guardiola, Inter ile Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren Simone Inzaghi ve Napoli’nin başında Serie A şampiyonluğunu göğüsleyen Luciano Spaletti yer aldı.

Ödüller, 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde sahiplerini bulacak. Öte yandan, yılın kadın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarının da 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın ardından belli olacağı aktarıldı.

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#UEFA#Yılın Oyuncusu#Yılın Teknik Direktörü

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