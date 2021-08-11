UEFA Süper Kupa için Chelsea, Villarreal karşısında! Bu maça iddaa oynayanların %52'si...

Bu bir ilandır

CHELSEA

- Geçtiğimiz sezonun ortasında Chelsea'ye gelen Thomas Tuchel, İngiltere Federasyon Kupası'nı finalde kaybetti ama Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi yenerek zafere ulaşmasını bildi.

- Geçen yıla kıyasla Olivier Giroud ile yolları ayırdılar, Kepa ve Edouard Mendy'nin arkasına Marcus Bettinelli eklediler.

- Belfast kafilesinde yer alsalar da, EURO 2020'de final oynayan İtalya'dan Jorginho ile İngiltere'den Mason Mount'un ilk 11'de olması beklenmiyor.

- Orta alanda N'Golo Kante'nin yanında Mateo Kovacic, hücumda ise Kai Havertz ve Hakim Ziyech'in önünde Timo Werner oynayacak.

VILLARREAL

- Grup aşamasında Sivasspor'la oynadığı Avrupa Ligi'nin yarı finalinde Arsenal'i, finalinde de Manchester United'ı devirip kupaya uzanan Villarreal'de kadroya yapılan en önemli takviye Boulaye Dia olarak göze çarpıyor.

- Fransa Ligue 1'de Reims forması giyen Senegalli forvete 12 milyon euro bonservis ödendi, TD Unai Emery onu Gerard Moreno ile hücumda birlikte oynatacak.

- Sakatlığı bulunan Samuel Chukwueze ve Dani Parejo'nun durumu maç saati netleşecek, EURO 2020 sonrası 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da boy gösteren Pau Torres maç kadrosunda yer alacak.

- Torres'in hatta Raul Albiol'la birlikte stoper ikilisini oluşturması bekleniyor.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Chelsea hazırlık döneminde 4 maç oynadı, 4 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Villarreal hazırlık döneminde 6 maç oynadı, 6 maçın hiçbirini kazanamadı. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)

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Chelsea'nin Alman yıldızlarından Kai Havertz, İngiltere Lig Kupası'nda Barnsley karşısında hat-trick yapmıştı...