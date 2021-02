UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni topunu tanıttı! İstanbul detayı...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ederken UEFA, eleme turları ve final maçında kullanılacak yeni topu görücüye çıkarttı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 29 Mayıs tarihinde oynanacak finale özel hazırlanan topta yer alan İstanbul yazısı dikkat çekti.

adidas ve UEFA, finali İstanbul’da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi için, ikonikleşen “starball” tasarımının 20. yılını kutladığı FINALE ISTANBUL 21 resmi maç topu ile özel bir edisyona imza attı.

İSTANBUL VURGUSU

Topun üzerindeki kabartmalı yıldızlarda kupa ve Istanbul 21 Final vurgusu yapılırken geçmiş turnuvalar, altıgenlerin içerisinde tarih ve şehir bilgisinin olduğu ince kırmızı şeritlerle gösteriliyor.

UEFA, son 20 yılda oynanan finallerden esinlenerek hazırlanan topta Lionel Messi, Zinedine Zidane, Thomas Müller gibi futbolcuların finallere damga vuran anlarından da faydalandı.

''ÇOK ÖZEL, EN İYİ ANLAR...''

Şampiyonlar Ligi'nin yeni topunu tanıtan UEFA, hazırladığı videoda ''Bu top sadece çok güzel değil, çok özel. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi anları bu topun içinde.'' ifadeleri kullanıldı.

Eleme turları ve final maçlarında kullanılacak yeni top, sosyal medyada oldukça beğenildi. FINALE ISTANBUL 21, 16 Şubat itibariyla Türkiye’de satışta olacak.

SON 20 YILIN TÜM TASARIMLARI MEVCUT



20. yıl özel edisyonu FINALE ISTANBUL 21, geçmişi ve bugünü tek bir yüksek performanslı topta birleştiren, son 20 yılın UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki tüm tasarımları içeriyor. Altıgenlerin içindeki ince kırmızı şeritler geçmiş turnuvaların şehrini ve tarihini detaylandırırken, tüm yüzeye dağılan kabartmalı yıldızlar ise FINALE ISTANBUL 21’in benzersiz estetiğini tamamlıyor. Topun yıldızı üzerinde yer alan kupa çizimi ve Istanbul 21 Final yazısı ile de 29 Mayıs 2021’de İstanbul’da gerçekleşecek final maçı onurlandırılıyor.



Top, termal olarak bağlanmış altıgen paneller, üst üste binen yıldızlar ve dokulu kaplaması ile futbolculara kontrol, denge ve güvenli bir tutuş sunmaya devam ediyor. Sürdürülebilir tutkal içeren top, sahada daha fazla hassasiyet için kusursuz bir yüzey ve geliştirilmiş bir ilk temas sağlıyor.



29 Mayıs 2021’de İstanbul’da gerçekleşecek final maçında ve finale kadar tüm maçlarda kullanılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Resmi Maç Topu FINALE ISTANBUL 21, 16 Şubat itibarıyla satışta olacak.

UEFA'nın finalinin İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin yeni topu için hazırladığı tanıtım videosu ise şöyle;

Celebrating 20 years of the iconic starball in one ⚽️.#UCL | @adidasfootball