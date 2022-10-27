UEFA Şampiyonlar Ligi'nde film gibi gece! Tarihi yıkım, büyük dram ve rekorlar... Maçı bitirdikten sonra VAR çağırdı ve...

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı.

A Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantiledi. Merseyside temsilcisine galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Muhammed Salah, 49. dakikada Darwin Nunez ve 52. dakikada Harvey Elliott kaydetti.

Ajax karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayan Muhammed Salah, turnuva tarihinde İngiliz kulüplerinde Ryan Giggs ve Thierry Henry'nin ardından skora en çok etki eden (39 gol, 12 asist) üçüncü oyuncu olarak kayıtlara geçti.

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HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALDI, SIMEONE'NİN OĞLU TARİHE GEÇTİ

Grubun bir diğer maçında ise liderlik koltuğunda oturan ve son 16 turuna kalmayı daha önce garantileyen Napoli, Giovanni Simeone (2) ve Leo Östigard'ın attığı gollerle Rangers'ı 3-0 devirdi. İtalyan temsilcisi böylece 5'te 5 yapmış ve namağlup liderliğini perçinlemiş oldu.

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadelede rakip fileleri iki kez sarsan Giovanni Simeone, babası Diego Simeone'nin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında 4 gol atan ikinci Arjantinli futbolcu olarak tarihe geçti.

RIDVAN YILMAZ, KIM MIN JAE VE ELJIF ELMAS İLK 11'DE

Öte yandan Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Napoli'de ise Kim Min Jae ve Elif Elmas 11'de şans buldu.

ATLETICO MADRID'DEN DRAMATİK VEDA

B Grubu'nda Bayer Leverkusen, deplasmanda Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından aynı grupta ikinci sırada yer alan Porto, son 16 turuna adını yazdırmayı garantiledi. Portekiz ekibi ayrıca lider Club Brugge'u 4-0 mağlup ederek rakibine ilk mağlubiyetini tattırmış oldu.

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Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Atletico Madrid köşe vuruşu kazandı. Söz konusu kornerde Jan Oblak da rakip kalede gol aramak için ceza sahasına girdi. Köşe vuruşunun kullanılmasının ardından Bayer Leverkusen savunması topu uzaklaştırdı ve hakem Clement Turpin maçın bitiş düdüğünü çaldı.

Müsabakanın bitimiyle beraber Atletico Madrid takımındaki futbolcular; hakeme penaltı itirazlarında bulunurken, VAR'dan Turpin'e pozisyonu izlemesi yönünde bir uyarı geldi. Hakem Clement Turpin, VAR monitörünün başında yaşananları izledikten sonra topun Bayer Leverkusen savunmasında Hincapie'nin eline çarptığını gördü ve penaltı noktasını işaret etti.

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PENALTIYI GOLE ÇEVİRSE...

Maçın son düdüğünü iptal eden Turpin'e Leverkusen takımı yoğun şekilde itirazlarda bulunsa da karar değişmedi ve Atletico Madrid'den Yannick Carrasco topun başına geçti. Dakikalar 90+8'i gösterirken Belçikalı futbolcunun kullandığı penaltı vuruşunu Leverkusen kalecisi Hradecky kurtardı. Dönen topta kafa vuruşu geldi ancak bu kez de direkten döndü. Direkten oyun alanına geri gelen topa ise Mandava vurdu fakat bu sefer de takım arkadaşı Carrasco'ya çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

Bu pozisyonun golle sonuçlanmamasının ardından Atletico Madrid dramatik bir şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş oldu.

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BİR DAKİKADA İKİ PENALTI KURTARDI

Öte yandan Club Brugge'u 4-0 mağlup etmeyi başaran Porto'da kaleci Diogo Costa, Belçika temsilcisi karşısında bir dakika içinde iki penaltı kurtardı. Deneyimli eldiven, 50. dakikada Noa Lang'ın kullandığı penaltıda gole izin vermedi. Müsabakanın hakemi Michael Oliver, vuruş öncesinde ihlal olduğu gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı ancak Costa yine kurtardı.

BAYERN MÜNİH, BARCELONA'YA ACIMADI

C Grubu'nda bir üst tura önceden adını yazdıran Bayern Münih, Camp Nou Stadı'nda konuk olduğu Barcelona'yı 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 90+5. dakikada Benjamin Pavard'ın golleriyle 3-0 mağlup etti ve grup liderliğini garantiledi.

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Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Jose Mourinho'yu (3) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona'yı dört kez mağlup eden ilk çalıştırıcı oldu.

INTER BİLETİ KAPTI, BARCELONA ELENDİ

Grubun bir diğer kritik maçında ise Inter, Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup etti. Milano ekibinnin galibiyet gollerini 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 42 ve 66. dakikalarda Edin Dzeko ve 87. dakikada Rumelu Lukaku kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Inter, puanını 10'a yükselterek bir üst turu garantiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona'nın ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceği kesinleşti.

BARCELONA, 24 yıl sonra ilk kez üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasında veda etti.

D GRUBU'NDA İŞLER SON HAFTAYA KALDI

D Grubu'nda Tottenham, sahasında konuk ettiği Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı. Portekiz ekibinin 22. dakikada Marcus Edwards ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada İngiltere temsilcisine bir puanı getiren golü, 80. dakikada Rodrigo Bentancur kaydetti.

CONTE ÇILDIRDI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Tottenham'da 90+5. dakikada Harry Kane'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve duruma itiraz eden İtalyan teknik direktör Antonio Conte, kırmızı kart gördü.

Grubun bir diğer maçında ise Eintracht Frankfurt, sahasında ağırladığı Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun grupta üst tur heyecanı, son haftaya taşındı. 8 puanlı Tottenham'ın liderlik koltuğunda oturduğu grupta ikinci Sporting Lizbon ve Eintracht Frankfurt'un 7'şer puanı bulunuyor. Son sıradaki Marsilya'nın puanı ise 6... Son hafta Marsilya sahasında Tottenham'ı konuk ederken; Eintracht Frankfurt, Sporting Lizbon deplasmanına konuk olacak.