MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriUEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı
GeriSpor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 15:55 | Son Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı
Abone Olgoogle-news

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı.

A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, sahasında İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırladı.

Bayern Münih, 28. dakikada Kingsley Coman ve 41. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

66. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle farkı artıran ev sahibi ekip, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Coman'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
D Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımına konuk olan İngiliz temsilcisi Liverpool, 35. dakikada Nicolas Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle
rakibini 1-0 mağlup etti.

C Grubu'nda Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçta Porto'yu 3-1'lik skorla geçti. İngiliz ekibinin gollerini penaltıdan Sergio Agüero, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve Ferran Torres atarken, Porto'nun tek golünü Luis Diaz kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-2
Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 4-0

- B Grubu:

Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3
Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-2

- C Grubu:

Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-0
Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz): 3-1

- D Grubu:

Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-1
Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya): 0-4

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle