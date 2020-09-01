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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi! İlk maçlar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi! İlk maçlar...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 22-23 Eylül, rövanşları ise 29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Turu geçen taraflar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırken, kaybedenler ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam edecek.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:
Slavia Praha (Çekya) // Midtjylland (Danimarka) - Young Boys (İsviçre)
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Dinamo Brest (Belarus) // Salzburg (Avusturya)
Olympiakos (Yunanistan) // Omonia (Güney Kıbrıs Rum yönetimi)/Kızılyıldız (Sırbistan)
Karabağ (Azerbaycan) - Molde (Norveç) // Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Lig yolu:
Krasnodar Rusya) // PAOK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)
Gent (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya) // Dinamo Kiev (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi İlk maçlar...

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