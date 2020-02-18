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Haber Giriş: 18.02.2020 - 12:26,Son Güncelleme:/

UEFA Şampiyonlar Ligi final topu görücüye çıktı

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UEFA Şampiyonlar Ligi final topu görücüye çıktı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı.

İstanbul'da oynanacak olan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak maç topu resmen tanıtıldı.

UEFA, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla meşin yuvarlağı görücüye çıkardı.

Finalde Avrupa'nın en büyüğü belirleyecek olan top, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.


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