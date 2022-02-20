UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Hangi takım kaçıncı sırada?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladı#Bill Gates
Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası! Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...#Fenerbahçe
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Rusya-Ukrayna krizinde diplomasi trafiği hızlandıRusya-Ukrayna krizinde diplomasi trafiği hızlandı#Ukrayna
Canlı | Kadıköyde tempo yüksek Skor...Canlı | Kadıköy'de tempo yüksek! Skor...#Fenerbahçe
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatardan Rum kesimine tepki: Bu asla kabul edilemezKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum kesimine tepki: Bu asla kabul edilemez#KKTC
Yunanistandaki feribot faciasından kötü haber geldiYunanistan'daki feribot faciasından kötü haber geldi!#Yunanistan
Fenerbahçe Bekoyu 14 sayıyla yenen Anadolu Efes kupanın sahibi olduFenerbahçe Beko'yu 14 sayıyla yenen Anadolu Efes kupanın sahibi oldu#Fenerbahçe Beko
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 18 Martta gerçekleştirme kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lider Trabzonspora 45 dakika yetti Alanyada farklı zaferLider Trabzonspor'a 45 dakika yetti! Alanya'da farklı zafer#Süper Lig
6 kişinin öldüğü tur, 3 kez ertelenmiş Yürekler yandı6 kişinin öldüğü tur, 3 kez ertelenmiş! Yürekler yandı#Konya
Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağış geri geliyor Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağış geri geliyor#Hava Durumu
Almanyada Zeynep alarmı... Ölü sayısı artıyorAlmanya'da 'Zeynep' alarmı... Ölü sayısı artıyor!#Eunice Fırtınası
JP Mogan Fedden dokuz faiz artırımı bekliyorJP Mogan Fed'den dokuz faiz artırımı bekliyor#ABD
Mustafa Sandalın nişan kıyafeti çok konuşulduMustafa Sandal'ın nişan kıyafeti çok konuşuldu#Mustafa Sandal
HABERLERSpor Arena Haberleri

UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Hangi takım kaçıncı sırada?

#UEFA Kulüpler Sıralaması#UEFA
UEFA kulüpler sıralaması açıklandı Hangi takım kaçıncı sırada

UEFA kulüpler sıralamasında şubat 2022 tarihli son güncellemeye göre Türk takımlarının sıralamadaki yerleri belli oldu. Türk takımlarında en çok puana sahip olan Beşiktaş, 33 bin puanla 48. sırada yer aldı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Haberin Devamı

Türk takımlarının, UEFA kulüpler sıralaması şubat ayı verileri açıklandı. Yapılan güncellemelere göre Türkiye'den 33 bin puan ile en çok puana sahip Beşiktaş 48. sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grubu lider tamamlayarak yoluna devam eden Galatasaray ise 27 bin puanla 55. sırada kendisine yer buldu. 25 bin puanlı Başakşehir 63, 14 bin 500 puanlı Fenerbahçe 101, 6 bin 500 puanlı Sivasspor 180. sırada yer aldı. Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor ise 5 bin 500 puan ile 213. basamakta bulunuyor.

Genel sıralamada Alman ekibi Bayern Münih 133 bin puanla lider konumda yer alırken onu 126 bin puanla Manchester City, 122 bin puanlı Liverpool, 116 bin puanlı Chelsea izledi. Geçen sene 2. sırada yer alan İspanyol devi Real Madrid bu sene 113 bin puanla 5. sıraya gerilerken, bir diğer İspanyol devi Barselona ise 108 bin puan ile 7. sırada yer aldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Kulüpler Sıralaması#UEFA

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle