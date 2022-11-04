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UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor rüzgarı! Muhtemel rakipleri netleşti...

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#Medipol Başakşehir#Sivasspor#Trabzonspor
UEFA Konferans Liginde Başakşehir ve Sivasspor rüzgarı Muhtemel rakipleri netleşti...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 08:20

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcilerimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Konferans Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların eşleşmesinin galipleriyle son 16 turunda mücadele edecek. İşte Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

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Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ve Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamladı. Temsilcilerimiz doğrudan son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2'nci sırada bitiren takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşen takımların eşleşmelerinde tur atlayan takımlar, Başakşehir ve Sivasspor'la eşleşecek.

PLAY-OFF TURU OYNAMAYACAKLAR

Grubunu lider tamamlayan Başakşehir ve Sivasspor, play-off turunu atlayarak son 16 biletleriini cebine koydu.

İLK MAÇLAR MART'TA

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Turun ilk maçları 9 Mart, rövanş müsabakaları ise 16 Mart’ta oynanacak.

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GRUPTAN ÇIKAN İLK TÜRK TAKIMLARI

Böylece Başakşehir, geçen sezon başlayan UEFA Konferans Ligi turnuvasında grup aşamalarında boy göstererek turlayan ilk Türk takımı oldu. Yalnızca 2 saat sonra ise Sivasspor da bileti aldı ve bu alanda ikinci Türk takımı unvanını ele geçirdi.

İşte muhtemel rakipler

AEK Larnaca
Sheriff
Bodo Glimt
Ludogorets
Lazio
Karabağ
Braga
Trabzonspor
Fiorentina
Dnipro
Gent
Anderlecht
Cluj
Lech Poznan
Partizan
Basel

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#Medipol Başakşehir#Sivasspor#Trabzonspor

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