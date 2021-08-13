UEFA Konferans ligi nedir?
UEFA Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlanan bir organizasyondur. Pek çok ülkeden onlarca takıma müsabaka şansı verecek olan UEFA Konferans Ligi, Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini aldı. Peki turnuva detayları nelerdir? İşte, UEFA Konferans Ligi hakkında detaylı bilgiler
UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri dörder takımdan oluşan sekiz gruptan oluşacak.
Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.
Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.