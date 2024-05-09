UEFA, Galatasaray'ın başvurusunu reddetti! Okan Buruk'un cezası...

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UEFA, Sparta Prag-Galatasaray maçında yaşananlarla ilgili son kararını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında verdiği 2 maçlık men cezasının onandığı duyuruldu.

Ayrıca, maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın da 1 maçlık cezasının da onandığı açıklandı.

Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti. Bu cezaya yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı duyuruldu.

PRAG'DA ARBEDE YAŞANMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekip arasında arbede yaşandı.

Çıkan olaylar sonrası hakem Anthony Taylor'ın kırmızı kartına başvurdu. Sarı kırmızlı takımın teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gören isim oldu.

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