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GeriFutbol UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın!

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın!
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam edecek.

Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Yarın yapılacak maçların programı şöyle:

20.55 Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)
20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)
20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)
20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)

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23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)
23.00 Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)

 

UEFA Avrupa Liginde son 32 turu ilk maçları yarın

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