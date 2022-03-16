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UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçları ne zaman? İşte maçların programı

#UEFA Avrupa Ligi#Maçlar
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçları ne zaman İşte maçların programı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda son 16 turu rövanş maçları, 17 Mart'ta oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu rövanşı, 7 maçla tamamlanacak. İşte maçların programı...

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UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler yarın oynanacak karşılaşmalar sonrası belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin Son 16 Turu'nda ikinci maçlar yarın oynanacak. Rus temsilcisi Spartak Moskova'nın UEFA tarafından organizasyondan men edilmesinin ardından RB Leipzig turu maç yapmadan geçerken, diğer 7 takım da rövanş karşılaşmaları sonrası belli olacak.

Avrupa Ligi gruplarında bu sezon 12 puanla lider çıkan Galatasaray, İspanyol devi Barcelona karşısında tur arıyor. Camp Nou'da oynanan ilk maç golsüz sona ererken sarı-kırmızılılar tur için sahaya umutlu çıkıyor.

Son 16 Turu ikinci maçlarının programı şöyle:

20.45 Kızılyıldız - Rangers (0-3)
20.45 Monaco - Sporting Braga (0-2)
20.45 Bayer Leverkusen - Atalanta (2-3)
20.45 Galatasaray - Barcelona (0-0)
23.00 Lyon - Porto (1-0)
23.00 Frankfurt - Real Betis (2-1)
23.00 West Ham - Sevilla (0-1)

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