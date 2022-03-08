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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçları ne zaman? İşte güncel program

#UEFA Avrupa Ligi#Maç#Program
UEFA Avrupa Liginde Son 16 Turu maçları ne zaman İşte güncel program

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu ilk ayağı maçları 9 Mart ve 10 Mart Perşembe günü oynanacak toplam 7 karşılaşma ile tamamlanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var?

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İspanya temsilcisi Barcelona ile eşlenen Galatasaray 10 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te deplasmanda sahaya çıkacak. Bu turda Spartak Moskova ile eşleşen Leipzig, maç yapmadan üst tura kalacak. UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlara katılımını askıya alma kararından dolayı Spartak Moskova turnuvadan elenmişti.
Son 16 Turu ilk ayağı maç programı TSİ şu şekilde:

9 Mart Çarşamba:

20.45 Porto - Lyon
20.45 Real Betis - Eintracht Frankfurt

10 Mart Perşembe:

20.45 Sevilla - West Ham United
23.00 Rangers - Kızılyıldız
23.00 Braga - Monaco
23.00 Atalanta - Bayer Leverkusen
23.00 Barcelona - Galatasaray

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#UEFA Avrupa Ligi#Maç#Program

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