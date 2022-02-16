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UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu başlıyor

#UEFA Avrupa Ligi#UEFA#Barcelona
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi’nin play-off turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak. 24 Şubat tarihinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonrası son 16 turuna yükselecek 8 takım belli olacak.

Dev takımlar dahil oldu

Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını 3. sırada bitiren; Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla ve Zenit yoluna Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 12 puanla lider tamamladığı için turnuvaya son 16 turundan dahil olacak.
Play-off ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Barcelona - Napoli
20.45 Zenit - Real Betis
20.45 B.Dortmund - Rangers
20.45 Sheriff - Sporting Braga
23.00 Sevilla - Dinamo Zagreb
23.00 RB Leipzig - Real Sociedad
23.00 Atalanta - Olympiakos
23.00 Porto - Lazio

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