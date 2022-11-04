UEFA Avrupa Ligi'nde ilginç tesadüf! Hepsi aynı puanı topladı, üst tur bileti averajla alındı...

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UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının son maçları oynanırken F Grubu eşine zor rastlanacak bir şekilde sonuçlandı.

Grubun son maçlarında Feyenoord sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup ederken Midtjylland ise evinde Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Bu sonuçların ardından grubu dört takım da 8'er puanla tamamladı. Puan eşitliğinin bozulmadığı grupta sıralamayı averaj belirledi.

Buna göre Feyenoord birinci olarak doğrudan son 16 turuna yükselirken ikinci Midtjylland ise play-off oynama hakkı kazandı. Son maçta kaybeden Lazio üçüncü sırada yer aldı. İtalyanlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Grupta en kötü averaja sahip Avusturya ekibi Sturm Graz ise sonuncu oldu ve turnuvaya veda etti.