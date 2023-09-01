UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi grup kuraları, Fransa’nın Monaco şehrinde bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. Kura çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4'erli şekilde 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna çıkacak, ikinciler ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşı karşıya gelecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 21 Eylül'de başlayacak, 14 Aralık'ta tamamlanacak.



Avrupa Ligi'nin finali 22 Mayıs 2024 tarihinde İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de yapılacak



Kura sonrasında UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar şu şekilde oluştu:



A Grubu

West Ham United

Olimpiakos

Freiburg

Backa Topola



B Grubu

Ajax

Marsilya

Brighton

AEK



C Grubu

Rangers

Real Betis

Sparta Prag

Aris Limassol



D Grubu

Atalanta

Sporting

Sturm Graz

Rakow Czestochowa



E Grubu

Liverpool

LASK

Union Saint-Gilloise

Toulouse



F Grubu

Villarreal

Stade Rennais

Maccabi Haifa

Panathinaikos



G Grubu

Roma

Slavia Prag

Sheriff Tiraspol

Servette



H Grubu

Bayer Leverkusen

Karabağ

Molde

Hacken