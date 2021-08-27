UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Marsilya'dan kura yorumu

Olympique Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, zorlu bir grupta mücadele edeceklerini belirtti.



Rekabetçi bir grupta yer aldıklarını aktaran Longoria, "Grupta düzenli olarak Avrupa'da oynayan 4 takım yer alıyor. Dört güzel ambiyans, stat ve antrenörün bulunduğu bir grup. Fatih Terim, Maurizio Sarri, Jorge Sampaoli, Marko Nikolic gibi önemli teknik direktörler var. Çok iyi ve dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Her sonuca açık maçlar olacaktır. Bu turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Küçük detaylar grupta sonucu belirleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'deki maçlarda Galatasaray taraftarının klasikleşen ambiyansını yaşayacaklarını kaydeden Longoria, Moskova, Roma, Marsilya ve İstanbul'da güzel maçlar oynanacağına inandığını ifade etti.



Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Marsilya'daki kariyerine iyi başladığını da vurgulayan Longoria, "Sezonun ilk iki maçında iki gol attı. Performansından memnunuz. Buraya dönerek Galatasaray'a karşı oynayacak olması güzel. Onu kadromuza kattığımız için sevinçliyiz." diye konuştu.