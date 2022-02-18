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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar oynandı! Gecenin sürprizi Rangers'tan

#UEFA Avrupa Ligi#B. Dortmund#Rangers
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar oynandı Gecenin sürprizi Rangerstan

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu ilk ayağı bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin sürprizine Rangers imza attı. İskoç ekibi, Almanya deplasmanında Borussia Dortmund'u 4-2 mağlup etti.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk ayağı bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. İskoç ekibi Rangers, deplasmanda Borussia Dortmund'u 4-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Jamer Tavernier, 41. dakikada Morelos, 59. dakikada Lundstram ve 54. dakikada Zagadou (k.k.) atarken, Dortmund'un sayıları ise 51. dakikada Bellingham ve 82. dakikada Guerreiro'dan geldi.

Turnuvanın iki güçlü ekibi Barcelona ile Napoli ise 1-1 berabere kaldı.

Rövanş maçlarının 24 Şubat'ta oynanacağı karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona: 1 - Napoli: 1
Borussia Dortmund: 2 - Rangers: 4
Zenit: 2 - Real Betis: 3
Sheriff: 2 - Braga: 0
Sevilla: 3 - Dinamo Zagreb: 1
Leipzig: 2 - Real Sociedad: 2
Atalanta: 2 - Olympiakos: 1

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