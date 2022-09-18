Udisene 3-1 Inter (Maç özeti ve golleri)

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İtalya Serie A 7. hafta mücadelesinde Udinese ile Inter karşı karşıya geldi.

Dacia Arena'da oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1 gibi rahat bir skorla Udinese oldu.

SKORU TOLGAY ARSLAN BELİRLEDİ

Konuk takımı öne geçiren gol henüz 5. dakikada Nicolo Barella'dan geldi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri ise 22. dakikada Milan Skriniar (k.k.), 84. dakikada Jaka Bijol ve 90. dakikada Tolgay Arslan kaydetti.

32 yaşındaki deneyimli oyuncu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Alınan bu sonucun ardından Udinese, 16 puana ulaşarak liderlik koltuğuna otururken; Inter 12 puanla 6. sırada kaldı.

Ligde önümüzdeki hafta Udinese, Hellas Verona deplasmanına konuk olacak. Inter ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.