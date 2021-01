Ubisoft yeni bir Star Wars oyunu duyurdu

Ubisoft, yeni Star Wars projesi üzerinde çalışan geliştiricilere yer verilen röportaja yer veren bir blog yazısı yayınladı. Bu gönderide yer alan bilgilere göre oyun hikâye odaklı bir açık dünya oyunu olacak. Bu ortaklık gönderide Disney ve Lucasfilm Games ile uzun vadeli bir işbirliğinin başlangıcı olarak nitelendirildi. Bu da Ubisoft’un ileride başka Star Wars projeleri geliştirebileceği anlamına geliyor.

Wired’ın raporuna göre oyun henüz geliştirme aşaması olarak çok başlarda. The Division 2 ve The Crew yönetmeni Julian Gerighty ile oyunun yaratıcı yönetmenliğini üstleniyor. Yeni Star Wars oyununun geliştirilmesinde aynı zamanda The Division 2 için de kullanılan Snowdrop oyun motoru kullanılacak.