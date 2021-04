Ubisoft, oyun güncellemelere bakış açısını değiştiriyor

Oyun güncellemeleri genellikle iyi şeylerdir. Oyun içeriğini ve oyundan aldığınız zevki arttırmak amaçlı yapılırlar. Fakat kısa sürede çok sayıda güncelleme indirmek oyuncuların canını sıkıyor. Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla için bunun farkına varmış olacak ki, oyuna getirilen güncellemelerin sıklığını ayarlamak istediğini belirtti. Bu karar oyuna getirilen bir dizi güncellemenin oyunu iyileştirmesi yerine daha fazla sorun çıkarmasından sonra alındı. Bir adım geri atmak şimdilik daha tedbirli bir yaklaşım olarak duruyor.

Ubisoft, paylaştığı bir blog gönderisinde Assassin’s Creed Valhalla için üzerinde çalıştıkları güncellemeleri paylaştı. Takım dört haftalık süreçte büyük bir güncelleme getirmek yerine artık büyük güncellemeler için beş hafta ayırmaya başlayacak.

Bu değişim 1.2.1 güncellemesini 27 Nisan’a erteleyecek. “Wrath of the Druids” ek paketi de bununla birlikte 13 Mayıs’a ertelenmiş olacak. Bu haberle birlikte oyuncuların, 1.2.1 güncellemesi ile gelecek büyük değişiklikler için bekleyişi başladı.

Balıkçılık her zaman bu oyunun sorunlu bir kısmı oldu. Önümüzdeki günlerde gelecek güncelleme ile buna kısmi bir düzeltme getirilmesi planlanıyor. Geliştiricilerin hedefi, Haziran’a kadar bu hataları tamamen düzeltmek. The Absence of an Ealdorman” ve “Pig of Prophecy” görevleri de ilerlemeye izin verecek şekilde düzeltilecek.

Eğer bu güncelleme akışı sizi tatmin etmeye yetmediyse endişelenmeyin. “Wrath of the Druids” ek paketini takiben bahar ayının sonlarına doğru bir güncelleme daha gelecek. Aynı dönemde yeni bir oyun modu da bir güncelleme ile oyunda yerini alacak.

Assassin’s Creed Valhalla’ya sağlanan bu uzun süreli destek ve güncellemeler iyi bir olay. Bazı etkinliklerden beklediği geri dönüşü alınamamış olsa da, Ubisoft oyuncularına yeni bir şeyler sunmayı deniyor. Vikingler için gelecek parlak duruyor.