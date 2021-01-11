Übeyd Adıyaman yorumu: "Hatalı ama kasıt yok"

YAŞAR DURAN: 8-0’LIK MAÇTA 4. GOLDE ‘HOCAM ÇIKAR’ DEDiM

Şike veya bilerek maç vermek gibi kavramların olduğuna asla ve kata inanmam. Bu bir karakter meselesidir, bu gibi şeyler bir namus kavramını tarifinin içine de girer. Übeyd’in aklından dahi böyle bir şeyler geçebildiğini hiç tahmin etmiyorum, asla yakıştıramam da.

Yediği golleri ben eski bir kaleci olarak tamamen şanssızlığı ve tecrübesizliğe bağlıyorum. Şansına kaleye her vurulan top gol odu. Kalecinin moral bozulunca eli kolu ağırlaşır, havaya bile kaldıramaz, ‘Ne olacaksa olsun bir an önce bitsin’ diye düşünür.

8-0’lık İngiltere maçında skor 4-0’ken hocama ‘Beni çıkar’ diye işaret ettim ama taktik gereği değişikliği orta sahadan yana kullanmıştı. Bizim bu gençlere inanmamız, kazanmamız lazım. Übeyd’e ailesi, takım arkadaşları, tüm taraftarlar sahip çıksın.

HAYRETTİN DEMİRBAŞ: ÇİRKİN İTHAMLARI ARTIK BIRAKIN

Übeyd çok yetenekli bir kaleci. İleride A Milli Takım’ın kalecisi olabilecek kapasiteye sahip. Fiziği, tekniği iyi ve çalışmayı seven bir isim. G.Saray maçında 6 tane gol yediğine kimse aldanmasın. 6 gol benim bu görüşümü değiştirmez. Bakın birkaç yıl sonra göreceğiz, Übeyd üst seviye bir kaleci olacak. Çirkin ithamları ve iftiraları artık bıraksınlar.

Genç bir kalecinin ilk resmi Süper Mig maçında mucize yaratması mümkün değil. 6 gol yanıltmasın. Tüm kalbimle söylüyorum ileride Mert, Altay, Volkan gibi uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecek bir kaleci geliyor.

ZAFER ÖĞER: HEYECANIN KURBANI

Übeyd genç bir oyuncu. Heyecanlandığını düşünüyorum. Genç kaleciler böyle maçlarda heyecanlanırlar. Kesinlikle hatalı ama heyecanın kurbanı oldu.

ADEM İBRAHİMOĞLU: HATALI AMA KASIT YOK

Genç ve yetenekli olma yolunda. Mutlaka goller yiyecek. Hatasını yanlış düşünmek yanlış. Übeyd’e inanan teknik direktör var. Bu oyuncu hatalı ama kasıtlı değil.

HAKAN YURTVERMEZ: ÜBEYD iYi BiR KALECi OLACAK

Übeyd hayatının hatasını da yapabilir ama genç kaleci. Kaleciye gelene kadar o pozisyonları oluşturanları kimse eleştirmiyor. Übeyd iyi kaleci olacak.