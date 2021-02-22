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Futbol
Haber Giriş: 22.02.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

U19 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! Erencan Yardımcı...

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U19 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! Erencan Yardımcı...
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U19 Milli Takımımızın 28 Şubat-04 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Şubat Pazar günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

U19 Milli Takımının aday kadrosu açıklandı Erencan Yardımcı...

Ara transfer döneminde 4.2 milyon TL karşılığında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı da kadroda yer aldı.

U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor A.Ş.), Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor)

Orta Saha: Hakan Yeşil (Trabzonspor A.Ş.), Furkan Metin (Altınordu), Berat Altındiş (Bursaspor), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor), Samed Onur (Bayer 04 Leverkusen), Semih Altıkulaç (Standard de Liege), Eyüp Akcan (Tarsus İdman Yurdu), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe A.Ş.), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax)

Forvet: Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon), Erencan Yardımcı (Eyüpspor), Polat Abay (Niğde Anadolu FK)

 

U19 Milli Takımının aday kadrosu açıklandı Erencan Yardımcı...

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