U19 Milli Takım'a Beşiktaş damgası

U19 Milli Takım’ın aday kadrosu açıklanırken 23 kişilik kadronun büyük bölümünü Beşiktaşlı futbolcular oluşturdu.

Siyah beyazlı takımdan 8 futbolcu çağrılırken kaleye Ersin Destanoğlu, savunmaya Erdoğan Kaya, Halil Duman, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz orta sahaya da Oğuzhan Akgün, Emre Yıldız ve İlkay İşler davet edilen isimler oldu.





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