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Haber Giriş: 21.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

U19 Milli Takım'a Beşiktaş damgası

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U19 Milli Takım'a Beşiktaş damgası
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Riva'da yarın hazırlık kampına girecek olan U19 Milli Takım’ın aday kadrosu açıklanırken 23 kişilik kadronun 3’te 1’inden fazlasını Beşiktaşlı futbolcular oluşturdu.

U19 Milli Takım’ın aday kadrosu açıklanırken 23 kişilik kadronun büyük bölümünü Beşiktaşlı futbolcular oluşturdu.

Siyah beyazlı takımdan 8 futbolcu çağrılırken kaleye Ersin Destanoğlu, savunmaya Erdoğan Kaya, Halil Duman, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz orta sahaya da Oğuzhan Akgün, Emre Yıldız ve İlkay İşler davet edilen isimler oldu.

U19 Milli Takıma Beşiktaş damgası

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