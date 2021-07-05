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GeriFutbol U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı uzatmada mağlup etti! Eren Aydın...
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Futbol
Haber Giriş: 05.07.2021 - 00:47 | Son Güncelleme:

U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı uzatmada mağlup etti! Eren Aydın...

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U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı uzatmada mağlup etti! Eren Aydın...

Galatasaray, U19 Gelişim Ligi'nde normal süresi 2-2 biten maçta Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek finalinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadelede 2-0 öne geçen Galatasaray, skoru koruyamadı ve karşılaşmanın 90 dakikası 2-2'lik skorla tamamlandı.

Uzatma dakikalarında gelen 2 golle Galatasaray, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Beşiktaş'ta 99. dakikada Koray ve 120. dakikada Cüneyt kırmızı kart gördü.

U19 Gelişim Liginde Galatasaray, Beşiktaşı uzatmada mağlup etti Eren Aydın...

Sarı-kırmızılıların golleri 5, 15 ve 95. dakikada Eren Aydın, 120+2. dakikada Caner'den geldi. Beşiktaş'ın gollerini ise 54. dakikada Avtandil ve 64. dakikada Koray kaydetti.

EREN AYDIN YILDIZLAŞTI

Galatasaraylı Eren Aydın, mücadeleyi 3 gol ve 1 asistle tamamlayarak yıldızlaştı.

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