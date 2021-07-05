U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı uzatmada mağlup etti! Eren Aydın...

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek finalinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadelede 2-0 öne geçen Galatasaray, skoru koruyamadı ve karşılaşmanın 90 dakikası 2-2'lik skorla tamamlandı.

Uzatma dakikalarında gelen 2 golle Galatasaray, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Beşiktaş'ta 99. dakikada Koray ve 120. dakikada Cüneyt kırmızı kart gördü.

Sarı-kırmızılıların golleri 5, 15 ve 95. dakikada Eren Aydın, 120+2. dakikada Caner'den geldi. Beşiktaş'ın gollerini ise 54. dakikada Avtandil ve 64. dakikada Koray kaydetti.

EREN AYDIN YILDIZLAŞTI

Galatasaraylı Eren Aydın, mücadeleyi 3 gol ve 1 asistle tamamlayarak yıldızlaştı.