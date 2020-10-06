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Haber Giriş: 06.10.2020 - 23:06 | Son Güncelleme:

U17 Voleybol Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde

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U17 Voleybol Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Karadağ'ı 3-0 yenerek namağlup yarı finale yükseldi.

Milli takım, 1. Grup'taki beşinci ve son maçında şampiyonanın ev sahibi Karadağ ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 25-10, 25-17 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar, 5'te 5 yaptı ve grup lideri olarak yarı finale çıktı.

Türkiye, yarı finalde 8 Ekim Perşembe günü TSİ 17.30’da 2. Grubu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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