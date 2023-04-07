U12 İzmir Cup’ta görkemli açılış!

Haberin Devamı

İzmir’in son yıllarda yetiştirici kimliğiyle öne çıkan asırlık kulübü Altınordu’nun 2013’ten beri geleneksel olarak düzenlediği U12 İzmir Cup, görkemli bir açılışa sahne oldu. Toplam 20 ülkeden, 41’i yabancı 72 kulübün 12 yaş altı futbol takımlarını bir araya getirerek uluslararası anlamda en büyük U12 turnuvası olan geleneksel organizasyonun Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’ndeki açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, federasyon yetkilileri, kulüp temsilcileri, sporcular, sanatçılar ve aileler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılıştaki konuşmasına Türk sporu ve futbolu için çok değerli bir organizasyonda olduklarını ifade edere başladı. Türkiye’nin kısa bir süre önce deprem felaketiyle sarsıldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Art arda yaşadığımız depremler, kayıplarımız, derin acılarımız oldu. Bu vesileyle tüm kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Bu acıları, yaraları birlikte saracağız. Spor bu anlamda rehabilite eden bir güç. Bu tür organizasyonları federasyonumuzla deprem bölgelerimizde de gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

"ÇOCUKLARIN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEYİZ"

Altınordu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen U12 İzmir Cup’ta çok yetenekli ve değerli sporcuların yer aldığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu şampiyonada çocuklar Şampiyonlar Ligi mücadelesi ortaya koyuyor. Her yıl Avrupa’nın en büyük kulüplerinin altyapı sporcuları ülkemize geliyor. Çocuklar birbiriyle tanışıyor, mücadele ediyor. Seviyelerini tespit etmek noktasında tecrübe aktarımı U12 Cup’ta en güzel şekliyle gerçekleşiyor. Bu güzel İzmir’de, Altınordu’nun ev sahipliğiyle dünya futbolunda potansiyeli olan yeni yetenekleri tüm dünyanın ilgilisine ve dikkatine sunuyoruz. Burada 41’i yabancı 72 takım mücadele edecek. Gerçekten iftihar ettiğimiz, bakanlık olarak paydaşı olmaktan gurur duyduğumuz bir organizasyondayız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"ÇOK KIYMETLİ BİR ORGANİZASYON"

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve ekibinin çok kıymetli bir iş yaptığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Burada bir mücadele var, alın teri var, gayret var ve inanç var. Değerli, pırıl pırıl çocuklarımız var. Hepsine gönülden başarılar diliyorum. Altınordu deyince aklımıza köklü bir kulüp geliyor. Aklımıza mazisi güçlü bir camia ve üretim geliyor, altyapı geliyor. Altınordu ülkemizde sporcu yetiştirmeye yönelik çok stratejik adımlar atan kulüplerin en başında. Dünya liglerinde bu altyapıdan yetişmiş, bu sahaların tozunu yutmuş sporcularımızı görüyoruz. Sporcularımız karakterleriyle, duruşlarıyla bu aziz vatanımızı en güzel ve asil şekilde temsil ediyor. Altyapıda yeteneklerin keşfedilmesi sürecinin sürdürülmesini hayati buluyorum" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"AKADEMİLER OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Türk futbolunun geleceği açısından akademilerin çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Akademileri olmazsa olmaz olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Yetenek dünyadaki en önemli zenginliklerden biri. Sadece spordaki yetenek değil hayatın her alanından yeteneğin tespiti ve geliştirilmesi çok önemli. Yeteneğin öne çıktığını burada görüyoruz. Türkiye dünyanın en genç ülkelerinden biri. Avrupa’nın ise en genç ülkesi. O nedenle müthiş bir potansiyele sahibiz ve müthiş bir potansiyelle birlikte olağanüstü imkanlara sahibiz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde tesis seferberliğini ve devrimini yaptık. Dev projeleri, yenilikçi pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Bakanlığın en değer verdiği proje yetenek taraması ve spora yönlendirme. Kars’tan Edirne’ye 81 ilde tek tek yetenekleri tespit ediyoruz. Gençlerimizi yetenek havuzunda takip ediyoruz, destekliyoruz. Çabalarımız birlikte büyüteceğiz."

Haberin Devamı

"HEPİMİZE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Sporun ve sporcunun gelişimi açısından herkese önemli görevlerin düştüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "Federasyonla kulüpler ve yerel yönetimler el ele vererek birbirinden kıymetli gençleri keşfetmek, desteklemek ve dünya vitrinine ana aktörler olarak çıkarmak için hazırlayacağız. Hepimize büyük görevler düşüyor. Futbolun paydaşlarına düşen görev, güçlü altyapıyı en iyi, en verimli şekilde değerlendirmek. Türk sporu sadece tesis devrimi yaşamıyor, madalyalarla bir başarı devrimi de var. Türk sporunda artık rekor madalyalar var. Cimnastik, atletizm boks ve voleybola kadar, 60’a yakın branşta her gün meydan okuyan, her gün rekor egale eden bir Türk sporu var. Tokyo Olimpiyatları’nda heyecana birlikte şahit olduk. Ülke tarihini en başarılı olimpiyatlarını birlikte gerçekleştirdik" dedi.

Haberin Devamı

"TÜRK FUTBOLU KISIR TARTIŞMALARDAN KURTULMALI"

Spordaki başarıları futboldaki başarılarla büyütmeye odaklanmaları gerektiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Türk futbolunun kısır tartışmaları, rutini bir tarafa bırakması lazım. Artık vizyonun, yeni ufkun Türk futboluna hakim olması gerekir ki spordaki ivmeyi sağlayalım. Türk futbolunun gerek yönetimsel anlamda gerekse sahadaki başarı anlamında önüne daha büyük hedefler koyarak yoluna devam etmesi lazım. Bizler hükümet olarak, devlet olarak elimizi taşın altına koyduk. Statlardan sahalara ve altyapıya kadar ortaya koyduğumuz çabalar her daim var olacak. Altınordu’nun geliştirdiği üretim modelini tüm kulüplerin benimsemesi lazım. Kulüplerin projeler geliştirmesi lazım. Üreterek ve güçlenerek yolumuza devam etmeliyiz. Türk futbolunun üretmekten başka çaresi yok. Üretim odaklı futbol stratejimizi büyüteceğiz. İzmir bir spor şehri. Göztepe Gürsel Aksel Stadı, Alsancak Mustafa Denizli Stadı, havuzlar, kortlar ve gençlik merkezleriyle çalışmalarımız en güzel şekilde devam ediyor. İvmemizi artırıyoruz. Halkımızın tamamen emrinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

VALİ KÖŞGER: DÜNYA ÇOCUKLARIMIZ İLİMİZDE BULUŞTU

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Altınordu’nun sporcu fabrikası olduğunu dile getirdi. Gururlu bir gün yaşadığını belirten Köşger, "Çocukların Şampiyonlar Ligi olan U12 İzmir Cup’ta bulunmaktan dolayı son derece memnunum. Burada 22 ülkeden 72 takımı ve bin 500 sporcuyu ilimizde buluşturan Başkan Seyit Mehmet Özkan’a teşekkür ediyorum. Turnuvanın centilmence geçmesini diliyorum. Asırlık çınarımız Altınordu; iyi birey, iyi vatandaş iyi futbolcu görüşüyle dünya çocuklarımızı ilimizde buluşturdu. Ülkemizin en kaliteli futbol akademisinin kentimizde bulunmasından gurur duyuyorum. Çağlar, Cengiz ve niceleri gibi futbolcuları ülkemize armağan eden Altınordu’ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: TÜM DÜNYADA SİNERJİ OLUŞTU

U12 İzmir Cup’un ülke futbolu için çok önemli olduğunu belirten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu: "U12 İzmir Cup açılış töreninde olmaktan dolayı gurur duyuyorum. 100’üncü yıl etkinliklerimiz kapsamında bu turnuva bizim için çok önemli. Bu organizasyon dünyada tanınır hale geldi. Dünyadaki takımlara ev sahipliği yapan, çok güzide bir turnuva. Tüm dünyada sinerji ve farkındalık yaratmış durumda. Şampiyona adeta festival havasında başladı. Futbolumuzda kalıcı başarılar ede etmek istiyoruz. Futbol akademi projelerini hayata geçirdik. Akademilerde faaliyetleri 6 yaşından 19 yaşına kadar eğitim verecek şekle getirmek istiyoruz."

"ÇOCUKLARIMIZI YETİŞTİRMELİYİZ"

Yetişecek futbolcuların önce kendi kulüplerinde A takıma yükselmelerini, ardından yurt dışına açılmalarını hedeflediklerini belirten Büyükekşi, "Kulüplerimiz ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Son yıllarda sadece 6 futbolcumuzu yurt dışına gönderdik. Akademi kurtuluş reçetemizdir. Ülkemizde çok yetenekli ve potansiyelli oyuncular var. Marifet onları geliştirmekte. Kulüpler gerçek anlamda akademileri kuracaklar. Altyapıların finansmanı konusunda yasa değişti. Kulüpler hem altyapılarını finanse edecek hem de altyapı tesislerini inşa edecek. Türk futbolunun gelişimine büyük destek veren sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Eğitim çok önemli. Fair-Play ruhu da çok önemli. Bizim verdiğimiz eğitim yetmez. Aileler ve yakınlarından da güzel şeyler görmeliler. İyi insan, iyi vatandaş ve iyi futbolcu yetiştirdiğimizde ülkemizin geleceği de sağlam temeller üzerine kurulacak" ifadelerini kullandı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER: BURASI FİLİZLERİN YETİŞTİĞİ YER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Altınordu gerçekten Türkiye’nin en kıymetli kulüplerinden, çınarlarından biridir. 100 yıldır varlığını sürdüren, yeni gençler yetiştiren çok önemli spor kulüplerden biri. Burası yeni filizlerin yetiştiği, yetenek fabrikası bir kulüp. Hepimiz için gurur verici. Bu organizasyona ev sahipliği yapması bizim için çok değerli. Biz de kent olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

ALTINORDU BAŞKANI ÖZKAN: BÜYÜK COŞKU YAŞIYORUZ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan pandemiden dolayı U12 İzmir Cup’a 2 yıl ara vermek zorunda olduklarını dile getirdi. "Dünya pandemiden dolayı yeni yeni kendine geliyor" diyen Özkan. "U12 İzmir Cup benim hayatımın en önemli günlerinden bir tanesi. Adeta coşkuyu yaşıyoruz. Bu sadece Altınordu’nun turnuvası değil İzmir’in turnuvası. O kadar güzel görüntüler var ki burada. Güney Afrika’dan gelen kıvırcık saçlı çocuklar var. İsveç’ten gelen sarışın mavi gözlü çocuklarımız var. Büyük coşku yaşıyoruz. Biz çocuklarımıza değer katmaya, onları spora hazırlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU, AFRİKALI MİNİK SPORCULARLA TEZAHÜRAT YAPTI

Konuşmaların ardından Seyit Mehmet Özkan, konuklara adlarının yazılı oldu forma ve çeşitli hediyeler verdi. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise daha sonra İsmet Orhunbilge Tesisleri’ni gezdi. Çocukların maçını da izleyen Bakan Kasapoğlu, Afrikalı minik sporcularla tezahürat yaptı.

2013’TE 8 TAKIMLA BAŞLAMIŞTI

2013 yılında 8 katılımcı takımla başlayan turnuvada son olarak 2019 yılında İzmir’de 72 ekip bir araya gelmişti. 2013 yılında 8, 2014 yılında 12, 2015, 2016, 2017 yıllarında 48’er, 2018 yılında 56 ve 2019 yılında 72 takım organizasyona iştirak etti. Turnuvanın son şampiyonu, finalde PSV’yi penaltılarla yenen Manchester City olmuştu. Uluslararası U12 İzmir Cup, yaşanan pandemi nedeniyle son yıllarda yapılamıyordu. Bu yıl 8’inci kez organize edilen dev turnuvaya Bayern Münih, Manchester City, Chelsea, Paris Saint German, Juventus, Marsilya, Valencia, Ajax, Eintracht Frankfurt, Porto, Benfica, Bayer Leverkusen, Schalke 04 gibi Avrupa devlerinin 12 yaş altı takımları da katıldı.