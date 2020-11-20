MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTwitter'ın yeni hikaye özelliği Fleet'i ilk kullanan takımlar Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu
GeriFutbol Twitter'ın yeni hikaye özelliği Fleet'i ilk kullanan takımlar Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.11.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Twitter'ın yeni hikaye özelliği Fleet'i ilk kullanan takımlar Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Twitter'ın yeni hikaye özelliği Fleet'i ilk kullanan takımlar Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu
Abone Olgoogle-news

Twitter'ın yeni hikayeler özelliği "Fleet" ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Perşembe günü açılan yeni özelliği futbol takımları da kullanmaya başladı.

Süper Lig'de mücadele eden kulüplerden Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, fleet paylaşan ilk kulüpler oldu.

Başakşehir, son şampiyonluğu konu alan bir paylaşım yaparken Beşiktaş namağlup şampiyonluğuyla ilgili, Fenerbahçe 28 şampiyonluğuyla ilgili paylaşım yaptı. Trabzonspor ise "Arkanda inananlar, heybetin dağlar kadar" şeklinde bir fleet paylaşımı yaptı.

Twitterın yeni hikaye özelliği Fleeti ilk kullanan takımlar Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu


Twitterın yeni hikaye özelliği Fleeti ilk kullanan takımlar Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu

Twitterın yeni hikaye özelliği Fleeti ilk kullanan takımlar Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu

Twitterın yeni hikaye özelliği Fleeti ilk kullanan takımlar Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu



Twitterın yeni hikaye özelliği Fleeti ilk kullanan takımlar Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu

Twitter Fleet nedir? Nasıl kullanılır?

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisye "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla kullanıma açıldı. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile hikayeler 24 saat içerisinde kaybolacak, yani 24 saatlik Fleet'ler oluşturulacak. Fleet'ler, tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

Kullanıcılar, metin, Tweetler, fotoğraflar veya videolar ile Fleet oluşturabilecek ve Fleet'lerini çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirebilecek. Fleets'de bir Tweeti paylaşmak için Tweetin altındaki "Paylaş" simgesine ve ardından "Fleet'de Paylaş" a basmak yeterli. Sonra, bazı metin veya emojilerle bunun hakkında ne düşündüğünü kullanıcı ekleyebilir. Yakın zamanda, çıkartmalar ve canlı yayın özelliği Fleets'de mevcut olacak.

Twitter'da takipçiler, Fleet'leri ana sayfa zaman akışlarının en üstünde görebilecek. Tam profili görebilen herkes orada kişinin Fleets'lerinizi de görebilecek. Kullanıcı, herkesten Direkt Mesaj alma seçeneğini etkinleştirdiyse Fleets'lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet'e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak ve sohbete Direkt Mesajlarda devam edilebilecek

Twitterın yeni hikaye özelliği Fleeti ilk kullanan takımlar Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle