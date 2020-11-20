Twitter'ın yeni hikaye özelliği Fleet'i ilk kullanan takımlar Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu

Süper Lig'de mücadele eden kulüplerden Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, fleet paylaşan ilk kulüpler oldu.

Başakşehir, son şampiyonluğu konu alan bir paylaşım yaparken Beşiktaş namağlup şampiyonluğuyla ilgili, Fenerbahçe 28 şampiyonluğuyla ilgili paylaşım yaptı. Trabzonspor ise "Arkanda inananlar, heybetin dağlar kadar" şeklinde bir fleet paylaşımı yaptı.















Twitter Fleet nedir? Nasıl kullanılır?

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisye "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla kullanıma açıldı. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile hikayeler 24 saat içerisinde kaybolacak, yani 24 saatlik Fleet'ler oluşturulacak. Fleet'ler, tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

Kullanıcılar, metin, Tweetler, fotoğraflar veya videolar ile Fleet oluşturabilecek ve Fleet'lerini çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirebilecek. Fleets'de bir Tweeti paylaşmak için Tweetin altındaki "Paylaş" simgesine ve ardından "Fleet'de Paylaş" a basmak yeterli. Sonra, bazı metin veya emojilerle bunun hakkında ne düşündüğünü kullanıcı ekleyebilir. Yakın zamanda, çıkartmalar ve canlı yayın özelliği Fleets'de mevcut olacak.

Twitter'da takipçiler, Fleet'leri ana sayfa zaman akışlarının en üstünde görebilecek. Tam profili görebilen herkes orada kişinin Fleets'lerinizi de görebilecek. Kullanıcı, herkesten Direkt Mesaj alma seçeneğini etkinleştirdiyse Fleets'lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet'e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak ve sohbete Direkt Mesajlarda devam edilebilecek

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