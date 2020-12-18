Twitch'ten, Aşağılayıcı İfadelere Yasaklama Geldi

Özellikle ABD’de kullanımı çok yaygın olan "simp", "incel", ve "virgin" kelimeleri, aşağılayıcı oldukları gerekçesiyle Twitch tarafından yasaklandı.

Şirketin COO’su Sara Clemens tarafından, Twitch’in Town Hall yayınında duyurulan değişikliğin, ne zaman hayata geçeceği, bu sözlüğe nelerin, kime ve neye göre ekleneceği kesin değil. Ancak bu konuda belirli önlemler alındıktan sonra bunların ne kadar aktif takip edileceği kesin değil.

Clemens, bu ifadelerin yanı sıra, bu ifadeleri görsel veya yazılı olarak içeren emojilerin de silineceğini söyledi.

Topluluk ise aynı fikirde sayılmaz. Her ne kadar Twitch’in bu tip çalışmaları güzel olsa da, alınan aksiyonlarda çok geç ve yetersiz kalınması, bunların uygulanması konusundaki şüpheler de eklenince durumu pek iyi bir yere taşımıyor.